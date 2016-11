Zimmern Unverhoffter Auftrag

Ende November bedeutet für ihn: Die nächste Ausstellung kommt. Im Gasthaus Flammer in Flözlingen zeigt er am morgigen Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr sein Programm. Natürlich ist wieder ein neues Motiv dabei: Der Sternenschweif, der sich vor allem hängend bewundern lässt.

Fast hätte Gaiser übrigens ein besonderer Auftrag einen Strich durch seine Ausstellungspläne gemacht. Ein Interessent, der in Hardt arbeitet und aus dem Primtal kommt, fährt jeden Tag an der Werkstatt vorbei. Einmal hat er Halt gemacht – und war begeistert. Das Ende vom Lied: Seit Kurzem ziert ein auf Basis eines von Gaiser bereits einmal erarbeiteten Bogens die Rezeption eines Hotels in Stuttgart – mit Symbol, Hotelname und Name der Inhaberfamilie. Innerhalb von zwei Wochen hat Gaiser die Arbeit erledigt – genau in der Vorbereitungszeit für die jährliche Ausstellung. Die Familie ist übrigens so begeistert, dass demnächst vielleicht noch der Auftrag für die Dekoration der Tische im Speisezimmer in Flözlingen landet.