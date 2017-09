Zimmern unter der Burg Zünftige Stubenmusik in der Halle

Zu Gast ist die "Ölbachtaler Stubenmusik". Es handelt sich um eine kleine Besetzung, vorwiegend mit Saiteninstrumenten, die es vor allem in der "alpenländischen Volksmusik" in zahllosen Varianten gibt.

Die "Ölbachtaler Stubenmusik" entstand 1992 aus dem Heimat- und Trachtenverein Ölbachtaler Spindelwag bei Rot an der Rot und ist fester Bestandteil des Vereins. Seit 25 Jahren lassen die Ölbachtaler Musikanten in ihrer oberschwäbischen Tracht mit Akkordeon, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass alte und neue Volksweisen erklingen. Gefühlvolle und "hupfige" Melodien auf dem Akkordeon werden mit Saiteninstrumenten begleitet und entführen den Zuhörer in eine besondere Welt. Angesprochen sind alle Freunde der "zünftigen Stubenmusik".

Geöffnet ist die Halle ab 19 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gibt Wurstsalat und andere Leckereien aus Küche und Keller.