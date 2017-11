Zimmern unter der Burg Theaterpremiere ist ausverkauft

Zimmern u. d. B. (pan). Die Theatergruppe des Liederkranzes und der Narrenzunft Zimmern unter der Burg führt am Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, in der Zimmerner Festhalle das Lustspiel in drei Akten "Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg!" von Regina Rösch auf.