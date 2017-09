Zimmern unter der Burg "Septemb(i)erfest" kommt wieder prima an

Der Musikverein hatte sich einmal mehr mächtig ins Zeug gelegt, um seinen Gästen ein tolles Fest zu bieten und gleichzeitig die Trachtenzeit zu eröffnen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Der Verein um den Vorsitzenden Karlheinz Winter kann auf ein erfolgreiches Festwochenende zurückblicken.

Die Halle war an beiden Tagen voll besetzt. Am Samstagabend sorgten die Musikvereine aus Gösslingen, Weilen unter den Rinnen und Erlaheim für eine tolle musikalische Umrahmung. Im Anschluss mischte sich die Gruppe "DEPP" (Die Echte Polka Power) im wahrsten Sinne des Wortes unter die Besucher. Publikumsnah und mit spürbarer Begeisterung unterhielten sie die feschen Mädle und flotten Buben, die es sich an der rustikalen und eigens für dieses Fest gebauten Bar mit exklusiven Bier aus aller Herren Länder gut gehen ließen. Auch für das leibliche Wohl sorgte der Musikverein mit originellen und zünftigen Speisen. Weißwurst-Burger, Obazda, Rettich und viele andere Leckereien standen auf dem Speiseplan.

Am Sonntag unterhielt der Musikverein aus Locherhof die Gäste beim Frühschoppen sowie zum Mittagessen. Am Nachmittag hatte der Zimmerner Liederkranz einen Auftritt, und die Jugendkapelle spielte noch zum Ausklang eines sehr gelungenen, zweiten "Septemb(i)erfests" auf, das im nächsten Jahr sicher wiederholt wird.