Der Musikverein Zimmern unter der Burg hat einen Ausflug nach Fiss unternommen. Nachdem sie im Hotel "Alpendiamant" in Fiss die Zimmer bezogen hatten, ließen sie den Tag in der "Hexenalm" gemütlich ausklingen. Gut gestärkt ging es am frühen Samstagmorgen mit der Schönjochbahn zur schon verschneiten Bergstation in 2400 Metern Höhe. Nach einer schnellen Einkehr im "Bergdiamant" ging die Wanderung weiter zu "Geris Wonnealm". Von dort aus ging es über die Frommes Alp hinab ins Tal. Nach dem gemeinsamen Abstieg ließ man den eindrucksvollen Tag noch im zünftigen Fisser "Stadl" ausklingen. Am Sonntagmorgen schlüpften die Musiker in ihre Uniformen und marschierten spielend mit dem Stück "Schönes Prag" zur Talstation. Der Höhepunkt des Ausfluges stand nun auf dem Programm. Die Zimmerner spielten auf der Bergstation zum Frühschoppen und unterhielten die Zuhörer mit Polkas, Märschen und Unterhaltungsmusik. Nach dem Mittagessen konnte man noch den "Fun-Park" besuchen oder die Aussicht der Berge genießen. Foto: Musikverein