Zimmern unter der Burg Lokalmatadoren sind bei Turnier gut platziert

Um 10 Uhr begannen die Prüfungen für Jugendliche in den Kategorien Dressur und Springen. Ebenfalls stand ein Führ-Zügel-Klassewettbewerb für Kinder auf dem Programm. Es war nicht nur ein spannender Tag für die Kinder und Jugendlichen – die Reiterprüfungen zogen auch zahlreiche Familienmitglieder und sonstige Interessierte auf den idyllischen Zimmerner Pferdehof.

Die Sieger, darunter auch einige Teilnehmer des Zimmerner Vereins, wurden in folgenden Kategorien geehrt: 1 E – Dressurwettbewerb: 1. Merle Hoffmann (Trossingen/Trossinger RSG) auf Flaristano, 2. Lisa Bühler (Trossingen/Trossinger RSG) auf Nova, 3. Tina Bucher (Rottweil/RFV Rottweil u. U.) auf Conquest of Paradise. 2/1 Reiterwettbewerb: 1. Jaqueline Kuhn (Rottweil/RFV Rottweil u. U.) auf Gran Grazie, 2. Ronja Beck auf Nanu Nana, 3. Larissa Pufke (RV Balingen) auf Shivago. 2/2 Reiterwettbewerb: 1. Julia Nagy (Reit- und Fahrverein Lieshof) auf Carlos, 2. Nele Machau (RV Oberes Schlichemtal) auf Brösel, 3. Nele Heinrich (Schiltach/PSG Beschenhof) auf Ginny. 2/3 Reiterwettbewerb: 1. Teresa Hoffmeister (RV Balingen) auf Bumblabee, 2. Martha Marhoun (RV Balingen) auf Simply the best, 3. Laura Glück (RFV Dornhan) auf Bille. 2/4 Reiterwettbewerb: 1. Celine Hug (PST Schwarzwald Baar) auf Lenny Krawitz, 2. Jonas Schellenbaum (Irndorf) auf Sunni, 3. Melissa Karle (RV Oberes Schlichemtal) auf Brösel.

3/1 Führzügel: 1. Leonie Müller (RV Rottweil) auf Flecki, 2. Leni Pfister (RV Oberes Schlichemtal) auf Texas Lightning, 3. Joleen Echle (Hofgut Schmelze) auf Lisette. 3/2 Führzügel: 1. Tyra Zoller (Hofgut Schmelze) auf Lisette, 2. Malin Müller ( RV Oberes Schlichemtal) auf Mistral, 3. Sarah Bartsch auf Asterix nix Obelix. 3/3 Führzügel: 1. Nele Döhring (Riedwiese Fischbach) auf Little Foot, 2. Madleen Karle (RV Oberes Schlichemtal) auf Acanara, 3. Amelie Teufel (RV Herrenzimmern) auf Golden Summer. 3/4 Führzügel: 1. Liv Haag (RV Herrenzimmern) auf Flora, 2. Mia Burger (RV Herrenzimmern) auf Golden Summer, 3. Julia Hafner (RSG Trossingen) auf Foxy. 4 Springreiter Wettbewerb: 1. Frederica Fezer (RV Oberes Schlichemtal) auf Schlitzohr, 2. Jule Huber (Deißlingen/RFV Deißlingen) auf Soraya, 3. Chiara Ebrahimi (Nusplingen/RV Balingen) auf Habanero.