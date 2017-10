Zimmern unter der Burg Kein bisschen Ruhe im Ruhestand

Für Anfang November ist noch ein intensives Probenwochenende geplant, bei dem die Aufführung den letzten Feinschliff bekommen und sichergestellt werden soll, dass zur Premiere auch alles klappt.

Die Spieler der Theatergruppe Zimmern, Joachim Stier, Anja Schwarz, Werner Panthen, Sabine Scheible, Armin Rieble, Heike Effinger, Seraphin Rau, Carolin Baasner, Bernd Mayer und Jasmin Willi, freuen sich, wenn sie zur Premiere am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, viele Gäste begrüßen können.

Eine weitere Aufführung gibt es in Zimmern am 19. November ab 17.30 Uhr, Einlass ab 16 Uhr). Am Samstag, 25. November, tritt die Theatergruppe ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) auf Einladung des Musikvereins Weilen unter den Rinnen in der dortigen Gemeindehalle auf. Karten im Vorverkauf gibt es für die Aufführungen in Zimmern bei Joachim Stier, Telefon 07427/93 10 25, und Carolin Baasner, Telefon 07427/92 24 41. Für die Aufführung in Weilen gibt es Karten bei der Gemeindeverwaltung, Telefon 07427/25 16.

Weitere Informationen: www.theater-zimmern.de