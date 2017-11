Zimmern u. d. B. Die Mitglieder des Gemeinderats von Zimmern unter der Burg haben in einer Gemeinschaftskation neue Obstbäume gepflanzt. Im Bereich "Bonlander Weg" sind viele Obstbäume in die Jahre gekommen und erkrankt und mussten daher entfernt werden. Die Streuobst-Allee, die den Weg einst säumte, soll jedoch erhalten bleiben beziehungsweise wieder neu entstehen. So haben die Gemeinderäte in aller Frühe den ersten Spatenstich gesetzt und diese Aufgabe bei Wind, Regen und Eiseskälte auf sich genommen. Wichtig war es ihnen, dass wieder "alte, robuste Obstsorten" gesetzt werden, die die ökologische Vielfalt erhöhen und dem Klima standhalten. Damit die Zimmerner Bürger später auch etwas zu ernten haben, zieren nun 36 junge Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume den asphaltierten Feldweg und tragen bald nicht nur Früchte, sondern auch zu einem schönen Landschaftsbild bei.