Zimmern Unfälle wegen Blitzeis: Straßensperrung

Die Straße war auf mehreren hundert Metern spiegelglatt. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei krachte ein weiteres Auto in ein zweites Fahrzeug das im Bereich der Unfallstelle stand und wegen der extremen Glätte nicht mehr weg kam. Schlussendlich krachte noch ein viertes Fahrzeug in diesem Bereich in die Leitplanke.

Die Feuerwehr Zimmern, Abteilung Flözlingen, war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort, um für die Polizei eine Vollsperrung der K 5535 einzurichten, bevor weitere Autos in die Unfallstelle krachen. Die vier Unfallfahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Verletzt wurde niemand. Eine Person erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Nach dem ein Streufahrzeug die Stelle mehrfach abgestreut hatte, und alle Fahrzeuge geborgen waren, wurde die Straße von der Polizei wieder freigegeben.