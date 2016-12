Zimmern Trio ist seit 50 Jahren dabei

Zimmern-Horgen. Eröffnet wurde der Abend mit dem JBO unter der Leitung von Laura Rall. Mit den Stücken "Fate Of the Gods", "Arabian Dances" und "Schmelzende Riesen" begeisterten die Jugendlichen das Publikum in der voll besetzten Halle. Unter reichlichem Applaus folgte laut Mitteilung noch eine Zugabe.

Mit "The Olympic Spirit" begann der Musikverein Harthausen unter der Leitung von Joachim Schiele seine abwechslungsreiche Mischung an Melodien. Anschließend hörte das Publikum "Sinfonia per un Addio", "Gladiator" und "The Beatles Gold". Mit der "Regimentsparade" und der Polka "Musikantenfrauen" beendeten die Musiker ihr Programm, bevor sie noch eine Zugabe gaben.

Nach der Pause stellte der Musikverein Horgen unter der Leitung von Jürgen Reiser sein Können unter Beweis. Nach dem Stück "Abba On Brodway" entführten die Musiker das Publikum in die Welt von Walt Disney mit "The Lion King"­. Flott ging es mit der Schnellpolka ­"Unter Donner und Blitz" weiter. Mit der Westernfilm-Musik "Moment For Morricone" läuteten die Musiker die Ehrungen ein.