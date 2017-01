Zimmern Tour führt zur "Sonne"

Los ging’s beim Parkplatz der Gartenfreunde in Rottweil. Starker Schneefall begleitete die Wanderer, die zur "Sonne" in Göllsdorf unterwegs waren, zeitweise. Die Strecke führte über den Roßwasenweg zum Musikpavillon und durch den Stadtgraben zu den Stadtwerken. Entlang des Schwarzen Felsens verläuft ein schöner Weg am Neckar bis zur Mündung der Prim. Werner Kramers Erläuterungen machten die Tour laut Mitteilung zum Erlebnis.

In der "Sonne" wurde die Gruppe von weiteren Mitglieder, die mit dem Auto gekommen waren, erwartet. Dort ließen die 25 OGV’ler den Tag ausklingen.