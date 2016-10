Zimmern Tolle Stimmung mit dem Alpenland-Sepp

Die vielen Besucher erlebten dabei dank der tadellosen Organisation der Gemeindeverwaltung einen geselligen Nachmittag mit viel Musik, Gesang und Humor.

Bürgermeister Emil Maser freute sich über die große Resonanz und betonte, dass die Gemeinde der älteren Generation mit dieser Veranstaltung Dank und Anerkennung für ihre Lebensleistung zum Ausdruck bringen wolle, denn sie hätten das Fundament für die Dorfgemeinschaft gelegt und sie aufgebaut. Besonders dankte Maser auch allen, die sich in der Gesamtgemeinde für die Betreuung und Pflege von Hilfebedürftigen einbringen, den Verantwortlichen der Seniorengruppen in den Ortsteilen sowie den Sponsoren. Still wurde es, als Emil Maser anfügte, dass dieser Seniorennachmittag auch für ihn ein besonderer sei: "Es ist der letzte in meiner aktiven Amtszeit als Bürgermeister", sagte er bewegt. Dann ging es Schlag auf Schlag, denn die Showband "Alpenland-Sepp & Co" aus der Schweiz und Tirol servierte bei ihrem zweistündigen lustigen und stimmungsvollen Programm Gesang, Musik und Humor am laufenden Band. Dabei verstanden es die drei Künstler Sepp Silberberger, Rudi Exenberger und Franz Pischler vorzüglich, das Publikum immer wieder einzubinden und zum Mitsingen und Schunkeln zu animieren. Danach wurde ein deftiges Vesper serviert, wobei die Rathausbediensteten vor und hinter der Theke sowie die freundlichen Bedienungen großen Einsatz leisteten.