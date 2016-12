Zimmern Theaterstück mit Zimmerner Anstrich

Zimmern o. R. In diesem Jahr steht die turbulente Komödie "Der Teufel liest auch Kleinanzeigen" von Bernd Spehling auf dem Programm. Die Geschichte spielt im Haus des Lufthansa-Piloten Marcel von Hohenstein. Da die Fluglotsen gerade streiken und Marcels Frau mit ihren Bridge-Damen in Konstanz verweilt, findet dieser seine ganz persönliche "Streik-Versüßung" in der reizenden Stewardess Natalie. Als plötzlich Marcels Nachbar Alfons Weidenhelfer – "vielseitig interessierter Hobbyforscher" – im vermeintlich leer stehenden Haus der von Hohensteins auftaucht und viele illustre Charaktere zum Treffpunkt der Gleichgesinnten kommen, wird es richtig spannend. Und natürlich kehrt Marcels Frau Gracia auch noch vorzeitig nach Hause zurück. Turbulente Eifersuchtsszenen, jede Menge Verwirrungen und überraschende Wendungen – es ist eine Komödie, bei der die Zuschauer garantiert Tränen lachen werden.

Gaby von Au und Angelika Rottler führen die Regie. Sie sorgen für die passende Kulisse und setzen die Geschichte inszenatorisch um. "Viel Unterstützung bekommen wir von der Trachtengruppe", sagt Gaby von Au. Auch die Schauspieler selbst bringen sich stark ein. "Sie sind mit Feuereifer dabei. Es ist ganz wichtig, dass viele Ideen von den Spielern kommen", schildert von Au. Anfang Oktober hat die Spielgruppe mit Proben angefangen, besonders an Probenwochenenden wird sehr intensiv gearbeitet.

"Unser Ensemble hat sich in den letzten Jahren sehr verjüngt. Obwohl die meisten im Berufsleben stehen, opfern sie ihre Zeit, um zu proben und an Charakteren zu feilen." Von Au weiß das zu schätzen. Die Komödie ist in der Zimmerner Interpretation zu einem Dreiakter geworden. "Auch im Text haben wir einiges geändert, um Lokalkolorit und dorfbekannte Namen reinzubringen. Unsere Inszenierung ist sehr auf Zimmern zugeschnitten. Das gefällt dem Publikum", erklärt von Au. Auch die Pflege der Mundart sei ein wichtiger Aspekt. "Bei uns ist ganz klar aufgeteilt, wer Hochdeutsch und wer Schwäbisch redet", sagt die Regisseurin.