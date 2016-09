Zimmern Stetten lehnt Grundstückspreis ab

Zimmern-Stetten. In der Gemeinderatssitzung in Zimmern hatte es sich bereits angedeutet: Stettens Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz ist nicht zufrieden mit den Bauplatzpreisen, die der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung für die Eschachtalgemeinden beschlossen hat. In der Sitzung des Stettener Ortschaftsrats am Mittwoch sprach er die 95 Euro pro Quadratmeter noch einmal an. Nicht zum letzten Mal. Sein Gremium will das Thema in der nächsten Sitzung erneut auf die Tagesordnung setzen.