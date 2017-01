Zimmern Stellfalle bremst kleine Fische aus

Zimmern-Stetten. "Rückbau der Wehranlage T 21 Zimmern-Stetten": So stand es auf der Tagesordnung des Stettener Ortschaftsrats. Was militärisch klingt, hat damit aber nichts zu tun. "Stellfalle" sagen die Stettener deshalb eher. Denn es handelt sich um ein Wehr, um das Wasser der Eschach zu stauen. Bei der Anlage befand sich einst eine Pumpstation der Eschachwasserversorgung. Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz erinnert sich noch daran, dass er dort als Kind in den 60er-Jahren mit anderen geschwommen sei. Noch früher gab es einen Mühlkanal, wo das Wasser gestaut wurde, um die Mühlen im Bereich des heutigen Feuerwehrhauses zu betreiben.

Durchgängigkeit gefordert

Doch das ist lange her. Die Stellfalle wird nicht mehr benötigt. Wodzisz erinnert sich auch an den Beginn seiner Amtszeit als Ortsvorsteher. Damals, 2006 oder 2007, habe es mehrere Treffen mit Behördenvertretern an der Stellfalle gegeben. In der Folge wurden nach und nach die Bretter zum Stauen entfernt – damit die Fische durchschwimmen können.