Zimmern Stationen im Heilige Land eindrucksvoll vorgestellt

Er dankte dem Präses für seine Unterstützung der Kolpings zu jeder Zeit sowie der Frauengruppe, die das Kolpingheim wieder einmal auf Hochglanz gebracht habe.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Vortrag von Pfarrer Josef Kreidler über seine zehntägige Pilgerreise im Oktober 2017 mit der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Rottweil ins Heilige Land. Kreidler betonte, dass der Besuch der Stätten der Jahrtausende alten christlichen Kultur bei der Reisegruppe einen tiefen Eindruck hinterlassen habe.

Die Reise begann in Bethlehem, dem Geburtsort Jesu. Es folgte Jerusalem mit den Stätten der Passion und der Grabeskirche. Ebenso wurden auch die christliche Stätten in Galiläa sowie der See Genesareth besucht, wo Jesus gewirkt hat. Kreidler schilderte eindringlich die Stationen der Pilgerfahrt wie den Besuch des Ölbergs; den Gang durch den Garten Gethsemane und durch die "Via Dolerosa", den Besuch des Israelmuseums mit Führung, die Fahrt durch die Wüste Juda nach Jericho, der wohl ältesten Stadt der Welt, und weiter zum Toten Meer, wo ein Bad genommen werden konnte, die Bootsfahrt über den See Genesareth nach Kafarnaum und die Besichtigung der archäologischen Ausgrabungen dort, die Fahrt durch das Jordantal und auf die Höhen des Golan sowie nach Haifa zur schönsten Stadt Israels mit Stadtrundfahrt. Auf dem Programm standen auch die Besichtigung der berühmten Chagallfenster in der Synagoge des Hassada-Krankenhauses, der Gang zum Zionsberg mit Abendmahlsaal, zum Mariengrab und zur "Kirche aller Nationen".