Zimmern Starke Männer – bessere Atmosphäre

Lyrik darf nicht fehlen

Mit einem Gedicht über Gewichtheber, die darin äußerst vorteilhaft erschienen, erfreute der Schriftführer die Runde. Im Bericht über den Ausflug in die Freiburger Gartenbrauerei wurde das legere Klima des Vereins sichtbar. Als Fazit für die abgeschlossene Saison stellte Hauser fest, viele neue Fans gewonnen zu haben.

Kassiererin Marita Weldle- Hornberger berichtete, im Gegensatz zum Vorjahr, von einem Plus in der Kasse. In ihrem Resümee wurde deutlich, dass das Theater eine wichtige Einnahmequelle sei. Kommendes Jahr will sie sich nicht mehr zur Wahl stellen.

Sportwart Michael Müller hatte sich zahlreiche Siege, zum Teil aber auch Niederlagen in der vergangenen Saison notiert. In der Landesliga belegte die zweite Mannschaft Platz sieben, die erste Mannschaft in der Oberliga Rang zwei. Zufrieden bemerkte Müller, dass der Verein stärker geworden sei. Er hoffe, dass sich in der kommenden Saison für jeden Wettkampf sechs Gewichtheber zusammenfinden würden.

"Alles ein bisschen anders"

Bürgermeisterin Carmen Merz stellte vergnügt fest, dass bei diesem Verein "alles ein bisschen anders" sei als bei anderen Sportvereinen. Nicht zuletzt wegen der vielen verschiedenen Sparten, die der SV aufweist. Von Line Dance über das Kinderturnen bis hin zum Pilates gebe es noch weitere Angebote. Die hohe Mitgliederzahl zeige eine gute Arbeit im Verein. Die erste Frau der Gemeinde erwähnte das "tolle Flair" bei einem Wettkampf, den sie besucht hatte.

Weiter im Amt

Wiedergewählt wurden: Stellvertreter Marc Lauble für die kommenden zwei Jahre, Kassiererin Marita Weldle- Hornberger für ein weiteres Jahr, ebenso Schriftführer Rudolf Hauser, außerdem die Beisitzer Willi Hornberger, Ludwig Rieder und Manfred Storz, Sportwart Michael Müller, Kassenprüfer Stefan Jauch und Gerhard Hauser sowie Ulrike Treß als Bindeglied der Line Dancer für zwei Jahre.

Jahrzehntelang Mitglied

Im Anschluss fanden Ehrungen. Angelika Maier und Manfred Storz bekamen für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft Ehrennadel und Silberteller. Als erste Frau wurde Erika Steimer zum Ehrenmitglied ernannt und für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Auch Heinz Meier und Bernd Maier erhielten für je 40 Jahre Mitgliedschaft Ehrenurkunden und Silbernadeln. Maier wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Rudi Glatz empfing für 50 Jahre Ehrennadel und einen Silberteller. Für je 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Walter Wössner und Willi Müller geehrt. Müller habe durch sein herausragendes Engagement den Sportverein nachhaltig geprägt.

Sportwart Müller präsentierte die Vorschau des kommenden Jahres. So wurde auf die baden-württembergische Juniorenmeisterschaft am 22. Juli eingegangen.