Zimmern Spielraum für Bebauung wird größer

Zimmern o. R. (psw). Ein Bauschild in der Zimmerner Ortsmitte gegenüber dem großen Dienstleistungsgebäude deutet darauf hin, dass der Bauherr mit seinem Vorhaben (Wohn- und Geschäftshaus) bald beginnen möchte. Mit dem Erlass der Satzung hat der Gemeinderat die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen.

Zur Erinnerung: Ende Juni war das Bauprojekt im Gemeinderat erstmals öffentlich vorgestellt worden. Gleichzeitig hatte sich das Gremium entschieden, eine weitere Bebauungsplanänderung durchzuführen, und zwar aus Zeitgründen im beschleunigten Verfahren. Der kleine, abgegrenzte Bereich an der Hauptstraße, es handelt sich um ein Grundstück mit knapp 2100 Quadratmetern, sollte als urbanes Gebiet ausgewiesen werden. Bisher war die Fläche für die gemischte Nutzung (Mischgebiet) vorgesehen.

Die urbane Bebauung als neuen Baurechtstyp gibt es erst seit Mai 2017 in der Baunutzungsverordnung. In städtischen Lagen kann damit eine höhere bauliche Dichte und Nutzungsmischung realisiert werden, als dies mit den bisherigen Kategorien möglich war. Zugelassen sind auf dem Grundstück in der Ortsmitte Wohnungen, die Wohnnutzung nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe sowie soziale, kulturelle und andere Einrichtungen. Der städtebauliche Grundgedanke zur Schaffung eines Dorfplatzes durch entsprechende Gruppierung und Umgebungsbebauung werde auch mit dieser zweiten Änderung weitergeführt, betonte Planer Martin Weisser vom Büro Weisser & Kernl. Dieser erläuterte dem Gremium die im Rahmen des Offenlegungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen und Anmerkungen der Träger öffentlicher Belange. Die Gemeinde wird bei der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil für den Flächennutzungsplan einen Berichtigungsantrag stellen. Planer und Gremium teilten die Ansicht des Gewerbeaufsichtsamtes nicht, dass das "urbane Gebiet" nur für großstädtische Verdichtungsmöglichkeiten geschaffen worden sei.