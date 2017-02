Zimmern So mancher bekommt hier sein Fett weg

Mit dem Einzug der Narren und der Horgener Zapfen-Male begann das Programm. Das Zimmerner Narrenzunftballett entführte das Publikum mit seiner Darbietung nach Indien und durfte dafür auch gleich eine Zugabe liefern. Aber auch das Ortsgeschehen kam bei dem Ball nicht zu kurz, und so mancher Horgener bekam dabei sein Fett weg. So beispielsweise Martin Ohnmacht, dessen Auto sich plötzlich mitten in der Nacht selbstständig machte und am nächsten Morgen beim Nachbarn im Hof stand, oder auch Stefan Knappmann, der sich freute, im Internet ein Schnäppchen ergattert zu haben. 50 Flaschen Kleber hatte er geordert zu einem sensationellen Preis. Bei der Lieferung musste der gute Mann allerdings feststellen, dass es sich um leere Flaschen handelte.

50 leere Falsche zum sensationellen Preis

Schäfchen zählen konnten Koch und Wirt der "Linde-Post" als beim Alm-Abtrieb plötzlich 70 Tiere durch ihren Biergarten liefen. "Seither haben die dort Lamm auf der Karte", hieß es augenzwinkernd.