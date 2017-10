Zimmern Sicherheit im Umgang mit dem Baby

20. November: Ernährungsberatung: Rund um den Babybrei – von Anfang an mit Spaß dabei (geeignet für Babys bis sechs Monate), Besonderheiten des Säuglings und daraus folgende Empfehlungen zur B(r)eikost werden behandelt. Wie kann man Allergien vorbeugen? Schritte zur Einführung von B(r)eikost und Kriterien zur Beurteilung von industrieller Babynahrung werden vorgestellt.

27. November: Ernährungsberatung – Entspannt vom Babybrei zum Familientisch (geeignet für Babys ab dem achten Monat). Themen wie Meilensteine der Essentwicklung, Bedürfnisse des Kindes, Hinführung zur Familienkost: was und wie viel? Mahlzeitenverteilung: Rhythmen, warme und kalte Mahlzeiten und Kinder lernen essen stehen im Mittelpunkt. Eine Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen ist nur mit Anmeldung möglich. Pro Veranstaltung fallen Kosten in Höhe von sechs Euro an. Die Veranstaltungen finden im "FAZZ", Dorfplatz 6 statt.

Weitere Informationen: Anmeldung und Auskunft: Jugend- und Familienzentrum Zimmern, Simone Kronberger, E-Mail simone.kronberger@zimmern-or.de, Telefon 0741/92 91 33