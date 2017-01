Zimmern "Sehet den Stern, den wir bringen…"

Weil sich so viele Kinder zum Sternsingen angemeldet haben, gibt es in manchen Gruppen sogar mehr als die ursprünglichen drei Könige. Nina, die als Mohr unterwegs ist, ist unter der schwarzen Farbe in ihrem Gesicht, dem knallroten Lippenstift und dem langen Gewand kaum wiederzuerkennen.

Gegen Ende des Gottesdienstes versammeln sich alle Könige und Sternträger vor dem Altar und singen das Sternsinger-Lied. Anschließend geht es los. Das erste Haus, an dem die Mädchen dieses Jahr singen, steht im Lachengrund. Anfangs ist der Gesang noch sehr verhalten, aber mit der Unterstützung der Leiterinnen kann sich ihr Auftritt sehen und hören lassen. Zwei Straßen und mehrere Stunden später kehren Laura, Nina und der Rest der Gruppe in die "Arche" zurück. Dort werden um die Mittagszeit Spaghetti serviert. So haben die Sternsinger ein wenig Zeit, sich auszuruhen und aufzuwärmen, bevor es wieder hinaus in den Schnee geht.

"Ich finde es sehr toll, dass es die Sternsinger gibt", meint Laura begeistert. Besonders gut sei, dass sie in Zimmern an jedes Haus gehen. In manchen Städten oder Dörfern müsse man sich ja anmelden, um Besuch von den Sternsingern zu erhalten.

Für die Zimmerner bedeutet dies natürlich viel Arbeit. So ziehen die Mädchen und ihre Freundinnen bis abends um die Häuser, singen und sagen den Sternsinger-Spruch auf. Aber sie sind sich alle einig: für einen guten Zweck lohnt sich die Anstrengung selbst bei extremen Temperaturen. "Es macht Spaß, gemeinsam mit Freundinnen andere Leute glücklich zu machen", findet Nina. Und dieses Jahr hat es besonders viel Spaß gemacht. "Wir haben noch mehr Süßigkeiten bekommen als sonst", freut sie sich.

Zudem wurden fast 9000 Euro gesammelt. Davon geht die Hälfte an die Sternsinger-Aktion. Von dem Geld soll Menschen geholfen werden, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Die andere Hälfte wird auf vier Einrichtungen aufgeteilt: ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine, die Kindertagesstätte "Creche Bom Retiro" in Brasilien, ein Teil geht nach Ruanda und einer an die Kinder-Nachsorge Klinik in Tannheim. Wer noch spenden möchte, kann dies im Pfarramt tun.