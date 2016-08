Zimmern Schatzinsel bietet Kreativwochen für Groß und Klein

Zuvor in Villingendorf wohnhaft und tätig, hat die Schatzinsel seit zehn Jahren ihren Sitz in Stetten. Magers künstlerische Schwerpunkte liegen in der Malerei in Acryl, Öl aber auch Aquarell. Auch Holzfiguren, insbesondere für die Rottweiler Fasnet, fertigt sie. Zudem gestaltet sie Taschen und Bilder aus Filz.

Bis zum vergangenen Jahr schuf sie ihre Kunstwerke im eigenen Wohnhaus in der Grundstraße in Stetten.

Anfang des Jahres bot sich dann die Gelegenheit, in der Nachbarschaft eine Halle zu erwerben. Diese wurde in Eigenleistung renoviert und zu einem Atelier umgebaut. Im Garten beim Wohnhaus hatte es bei schönem Wetter bereits Kurse im Filzen für Erwachsene gegeben. Auch Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen fanden dort statt. All diese Aktivitäten sind mit dem Atelier nun wetterunabhängig möglich. So bot Mager in den Sommerferien zwei Kreativwochen, eine für Erwachsene und eine Woche für Kinder an.