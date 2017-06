Auch in diesem Jahr hatte der Ortschaftsrat in Flözlingen eine ENRW-Dorfputzete organisiert. Dabei sammelten freiwillige Helfer entlang den Wegen und Straßenrändern säckeweise weggeworfenen Müll ein. Mit ihrer Teilnahme an der Aktion des Rottweiler Energieversorgers leisteten die Bürger einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz, so die Mitteilung. Die ENRW unterstützt dieses Engagement unter dem Motto "Sauber g’schafft" mit einem Beitrag für die Gemeindekasse. Der Energieversorger stellte außerdem Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcke.