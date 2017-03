Zimmern Sanierung in mehreren Schritten

Dennoch ließ der Schultes keine Zweifel an der hohen Priorität dieser Maßnahmen: "Der Kindergarten ist uns wichtig, die baurechtlichen Vorschriften müssen eingehalten werden." Hinsichtlich des Brandschutzes, so Maser, seien neue Vorschriften erlassen worden. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, es sei hier bisher in puncto Brandschutz nicht alles umgesetzt worden.

Der Bürgermeister erläuterte dies an einem konkreten Beispiel. Bei der damaligen Abnahme sei der Teppichboden im Treppenbereich nicht beanstandet worden, mittlerweile entspreche er aufgrund von zwischenzeitlich ergangenen Änderungen nicht mehr den Brandschutzvorschriften. In diesem Bereich werde man immer wieder nachrüsten müssen, stellte Maser klar.

Die Gemeinde übernimmt, wie vertraglich festgelegt, 70 Prozent der Kosten. Den Rest trägt der Träger des Kindergartens, die katholische Kirchengemeinde. Bei Antragstellung war die Kirchengemeinde noch davon ausgegangen, dass die bürgerliche Gemeinde 85 Prozent der Kosten übernehme. Nach mehreren Gesprächen habe die Kirchengemeinde von der weitergehenden Forderung Abstand genommen, klärte Bürgermeister Maser auf.

Architekt Johannes Martin unterstrich mit seinen anschaulichen Fotos die Dringlichkeit der Maßnahmen an der Gebäudehülle. Das Dach und die Fenster befänden sich ohne Zweifel in einem sehr schlechten Zustand. Die Heizung sei schon 28 Jahre alt, erläuterte er. Geplant sei, das Kindergartengebäude zukünftig über die Turn- und Festhalle mit Nahwärme zu versorgen.

Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen beträfen das Treppenhaus.