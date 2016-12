Zimmern o. R. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, wurde an zwei Autos jeweils ein Autoreifen auf unbekannte Weise beschädigt. Der Dacia Sandero und der Golf 3 waren in Zimmern im Schönsteinle abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.