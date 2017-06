Zimmern Reisebericht

Zimmern o. R./Bösingen. Knapp über ein Jahr sind die beiden inzwischen unterwegs. Die Bösingerin und der Zimmerner reisen auf dem Motorrad von Alaska nach Feuerland (wir berichteten). Nordamerika haben die beiden hinter sich gelassen, in Zentralamerika hatte das Paar nach zehn Monaten die Reisemüdigkeit erwischt. Gerade die Hitze mit 35 Grad Celsius habe ihnen in der Motorradkleidung zu schaffen gemacht, berichten die Reisenden in einer E-Mail an unsere Zeitung. Auch sehnten sie sich nach dem "Komfort" von Zuhause: warmen Duschen, guter Infrastruktur und deutschem Essen.

Erlebt haben Hezel und Schumpp in Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama dennoch einiges. Schumpp hat in Guatemala den 3976 Meter hohen Vulkan Acatenango bestiegen. 15 Kilometer ging es auf Schotter und Sand mit einer Steigung von bis zu 40 Prozent nach oben. Eine Campingausrüstung inklusive sechs Litern Wasser auf dem Rücken. Das sei eines der anstrengendsten Erlebnisse gewesen, die er bisher durchgemacht habe, meint der 26-Jährige.

Nicaragua war indes für die beiden der Höhepunkt Zentralamerikas: Dort wanderten sie mit einem Holzbrett auf den Vulkan Cerro Negro. Hinab ging es dann mit dem Brett – "Volcano Boarding" nennt sich das. Und auf dem Vulkan Masaya hingegen konnte das Paar direkt an den Kraterrand gehen und in die brodelnde Lava blicken.