Zimmern-Flözlingen (vp). Ortsvorsteher Reiner Haas blickte in der gestrigen Ortschaftsratssitzung zurück auf das fast vergangene Jahr. Seinen Rückblick begann er mit einem besonderen Dank an Bürgermeister Emil Maser, die Verwaltung und Gemeinderäte ("zumindest die allermeisten"). Die Zusammenarbeit im Flözlinger Rat sei sehr gut und harmonisch. Das Gremium habe 2016 wichtige Dinge angestoßen oder abgeschlossen. Haas nannte die Baumgräber auf dem Friedhof und die Hallensanierung. Auch das schnelle Internet wurde nach jahrelangen Bemühungen in Betrieb genommen. Selbst sein Vorgänger Willi Haas habe sich dafür schon eingesetzt. Als weiteren Meilenstein bezeichnete Reiner Haas das neue Baugebiet Glaffenäcker III, das erschlossen wird. Er hält Ortschaftsräte weiterhin für wichtig. Gerade in einer Gemeinde, wo der Hauptort so viel größer sei als die Ortsteile, erklärte Haas. "Ich denke, wenn wir alle an einem Strang ziehen, miteinander reden und diskutieren, wird auch das Jahr 2017 erfolgreich werden."