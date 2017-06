Zimmern Reifenservice bleibt auf jeden Fall

Zimmern-Stetten. Mechatroniker Dominik Braun ärgert sich. Seit drei Jahren ist er Mieter in der Lackendorfer Straße 10 in Stetten. Er bietet einen Autoservice an, hauptsächlich geht es dabei jedoch um Montage und Verkauf von Reifen. Braun betreibt aber auch einen An- und Verkauf von Gebrauchtwagen neben den Reparatur- und Servicearbeiten. Und dieser steht jetzt auf der Kippe.