Zimmern Rat stimmt Bohrung bis 120 Meter Tiefe zu

Am 25. April hatten die Ratsmitglieder bereits den zwei beantragten Befreiungen – geringfügige Überschreitung von Trauf- und Firsthöhe – zugestimmt. Es handelt sich um ein Bauvorhaben mit acht Wohneinheiten. Auch die anderen zwei Projekte fanden die Zustimmung der Ratsrunde. Bei drei Gegenstimmen erteilte der Gemeinderat einem Bauvorhaben in der Gustav-Kammerer-Straße die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß Paragraf 43, Absatz zwei, des Wassergesetzes für Baden- Württemberg. Diese ist erforderlich, wenn Bohrungen in den Grundwasserleiter eindringen oder diesen durchstoßen. Das Bauvorhaben selbst hatte den Gemeinderat bereits im März passiert. Die Bauherrin möchte eine erdgekoppelte Wärmepumpenanlage als Gebäudeheizung errichten.

Sobald man auf Gips stößt wird abgebrochen

Kämmerer Weiss versicherte, dass ein Geologe die Bohrungen begleiten muss. Dies werde auch von der Baurechtsbehörde so verlangt. Des weiteren würden die Bohrungen auf 120 Meter Tiefe begrenzt. Und ein wichtiger Aspekt: Sobald man auf Gips stoße, müsse die Bohrung abgebrochen werden. "Wir können das nicht beurteilen, ich bin dagegen", erklärte Ratsmitglied Elke Müller und erinnerte an die Vorgänge in der badischen Stadt Staufen. Weiss verwies auf die Aussagen der Baurechtsbehörde.