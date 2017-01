Zimmern Rat gibt Pläne an Bauherrn zurück

Zimmern o. R. (psw). Der Wohnungsbau boomt in der Gemeinde Zimmern. In der jüngsten Sitzung hatte sich der Gemeinderat noch mit zwei kurzfristig eingegangenen Bauvoranfragen im Zimmerner Baugebiet "Ost III" zu beschäftigen. Konkret ging es um geplante Bauvorhaben in der Chemnitzer Straße.