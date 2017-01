Zimmern Räte bremsen Wohnhaus-Umbau aus

Mehrere Ratsmitglieder bestärkten den Bürgermeister ausdrücklich in seiner Meinung. Aussagen wie "Im Innenbereich muss auch ein neuer Baustil möglich sein" oder "diese Bauweise wird man zukünftig öfters sehen" waren am Ratstisch zuhören. Und diese stießen besonders bei Gemeinderat Ober auf Wohlgefallen. "Ich freue mich, dass der Gemeinderat in 2017 etwas moderner geworden ist", merkte Ober süffisant an. Christine Löffler erwiderte, dass es auch immer auf die Kubatur ankomme. Sie enthielt sich der Stimme. Maser bat darum, sich nicht gegenseitig zu belehren.

Dem Antrag auf Umbau des bestehendes Wohnhauses Schmelze 12 im Außenbereich stimmte das Gremium nicht zu. Zuvor wollen die Gemeinderäte eine Abklärung durch die Baurechtsbehörde. Ein ortsansässiger Bauunternehmer möchte das Wohnhaus, das bisher zu einen Gartenbaubetrieb und einer Baumschule gehörte, umbauen. Das Satteldach soll abgetragen werden. Auf das zusätzlich aufgebaute Geschoss ist ein Flachdach vorgesehen.

Das Vorhaben im Außenbereich sei privilegiert, sofern dieser Betrieb fortgeführt werde, betonte Maser. Diesen entscheidenden Punkt habe die Baurechtsbehörde zu prüfen. Doch darauf wollte sich das Gremium nicht einlassen. Das eine oder andere Rastmitglied hegte offensichtlich Zweifel, ob der Betrieb auch in der bisherigen Form fortgeführt wird und wünschte sich vorab eine definitive Aussage vom Landratsamt.

Weitere Kritik kam von Guntram Ober: "Das Flachdach sowie die Verdoppelung der Kubatur gefallen mir nicht." Innerorts könnte man sagen, das Bauvorhaben füge sich nicht ein, was im Außenbereich nicht möglich sei, so eine Stimme am Ratstisch. Das Gremium sprach sich einhellig für den von Ober gestellten Antrag auf Zurückweisung aus. Die Frist könne eingehalten werden, erklärte Bauamtsleiter Otto Haller.