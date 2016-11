Zimmern Praxisräume werden zur Galerie

Dann ging Krieg näher auf das Kolorit ein, das eine wesentliche Rolle in ihrem Werk darstelle und nahm eine Einteilung in drei Kategorien vor: Extrem starke Farbkontraste, stimmige Klänge mit weniger Farben, manchmal nur zwei Töne, und monochrome Malerei. In allen drei Bereichen sei es für sie jedoch wichtig, die unterschiedlichen Farben in all ihren Klängen und Nuancen auszuloten.

Zusammenfassend, so Gerhard Krieg, lasse sich feststellen: Die Künstlerin zeige, dass ihr scheinbar mühelos der nicht leichte Spagat zwischen gegenständlicher Malerei und abstrakter Formensprache gelinge.

Was den Betrachter letztendlich innerlich anrührt und nachhaltig in ihm wirkt, sei der Reichtum an farblichen Ausdrucksgebärden, die von explosiver Dynamik bis zu beruhigender, teils sparsamer Farbbewegung reicht, sowie die Reduktion der sichtbaren Wirklichkeit. Renate Alber entführe in eine andere, eben ihre malerische Welt und verzaubere dabei mit ihren Werken nachhaltig.

Renate Alber bedankte sich bei Krieg und den Gastgebern. Beim Rundgang ließen die Besucher dann die Bilder auf sich wirken.