Zimmern Positive Entwicklung hält weiterhin an

"Die Tendenz, dass wir in 2017 1,1 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer einnehmen könnten, hat sich gefestigt", stellte Weiss fest. Diese Mehreinnahmen würden zum Ausgleich größerer Mehrausgaben allerdings auch benötigt. Derzeit liegen die Gewerbesteuereinnahmen bei 4,06 Millionen Euro. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnet die Verwaltung mit einer Erhöhung um 170 000 Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen wird ein Plus von 3300 Euro erwartet. Höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer führen indes zu einer höheren Gewerbesteuerumlage. Nach jetzigem Stand müsste die Gemeinde 230 000 Euro mehr als geplant an den Landkreis entrichten. Ebenso erhöht sich der an die Stadt Rottweil abzuführende Gewerbesteueranteil aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet Inkom um 140 000 Euro. Und: Bei den Kostenanteilen für die Kindertagesstätten rechnet Weiss mit 180 000 Euro mehr als kalkuliert.

Bei den Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt gibt es auch einige größere Abweichungen. Die Kosten für den Umbau des Gebäudes "Lachengrund" (Kindereinrichtung) überschreiten den Planansatz bislang bereits um 33 000 Euro. Dabei sind noch gar nicht alle Gewerke abgerechnet. Mehrausgaben in Höhe von 150 000 Euro verursacht zudem der Ausbau der Hausener Straße.

Die neue Tonanlage in der Zimmerner Festhalle hat 18 000 Euro gekostet. Für die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen fallen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 551 000 Euro an. Unter Berücksichtigung aller größeren Abweichungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich geht Weiss davon aus, dass sich das Ergebnis des Gesamthaushalts im laufenden Jahr höchstens um 50 000 bis 100 000 Euro verbessern dürfte. Voraussetzung dafür sei aber, dass die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen weiter anhalte.