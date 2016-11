Zimmern Polizei sucht Unfallverursacher

Zimmern o. R.

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 18.30 und 19 Uhr, in Zimmern einen VW Golf Kombi beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Golf war in der fraglichen Zeit auf Kaufland-Parkplatz im "Steinhäuslebühl" geparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.