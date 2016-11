Zimmern-Flözlingen. Zwei Kleintransporter haben sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Flözlingen und Fischbach im Begegnungsverkehr gestreift. Der 27-jährige Fahrer eines VW Crafter war in Richtung Fischbach unterwegs, als ihm um 18.30 Uhr ein weißer Transporter entgegenkam. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens fuhr zu weit in der Mitte, sodass es zu einem Spiegelstreifer kam. Ohne anzuhalten setzte der Verursacher seine Fahrt fort. An dem Außenspiegel des VW entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Das Revier Rottweil, Telefon 0741/47 70, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.