Zimmern Pikante Turbulenzen

Am 9. Dezember beginnt der Bühnenzauber beim Flözlinger "Eschachdäle-Theater". Bis dahin gilt es für die elf Akteure, fleißig ihre Texte auswendig zu lernen und an ihren Rollen zu feilen. Hubert Bross wird wie gewohnt als Regisseur, Akteur und beim Kulissenbau mit seiner Klasse dem Stück seinen Stempel aufdrücken. Zwei Akteure werden ihren ersten Bühnenauftritt feiern und auch drei Wiedereisteigerinnen spielen mit.

"Muscheldiekuschel" verspricht laut Pressemitteilung intime Momente, kuschlige Versuchungen und pikant gewürzte Beziehungsturbulenzen, die die Lachmuskeln des Publikums strapazieren werden. Auf dem Spielplan des "Eschachdäle-Theaters" stehen zwei Termine, für die es keinen Kartenvorverkauf gibt: am Samstag, 9. Dezember, ab 19.30 Uhr bei der Weihnachtsfeier des Sportvereins und am Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr beim Seniorennachmittag.

Im Vorverkauf sind Karten für die Aufführungen am Sonntag, 17. Dezember, ab 15 Uhr sowie am 22., 23., 26., 29. und 30. Dezember und am 6. Januar jeweils ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, ab 15 Uhr zu bekommen. Vorverkaufstermine in der SV-Halle in Flözlingen sind am Sonntag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr und am Samstag, 18. November, von 10 bis 11 Uhr. Maximal werden pro Person 24 Karten ausgegeben.