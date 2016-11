Zimmern Päckchen für Kinder in Rumänien

Zimmern-Stetten. Trotz vielseitigem Engagement etlicher Familien aus der Schulgemeinde für die in der Region lebenden Flüchtlinge, wurden die Kinder in den osteuropäischen Ländern nicht vergessen. Wie im vergangenen Jahr beteiligten sich viele Familien der Kinder der Grundschule Stetten an der Schuhkarton-Aktion "Strahlende Kinderaugen". Diese direkte Hilfe für Kinder in Osteuropa leistet die "Christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers". Die Schuhkartons, umhüllt mit Geschenkpapier und gefüllt mit Schulmaterialien, Hygieneartikeln, Spielzeug und Süßigkeiten wurden in der Schule gesammelt.