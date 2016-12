Zimmern Ortsvorsteher wird zum Komplizen

Alle – außer Sekretärin Marlene Eisendorf, dargestellt von Jeannette Mager. Sie hat ganz andere Zukunftspläne....

Eines Morgens findet Hausmeister Alfons Saitenbacher – hervorragend dargestellt von Ludwig Rieder – seinen Chef tot am Schreibtisch und ruft die Polizei.

Kommissar Ingo Irre und seine Assistentin Dörte Denkste, gespielt von Peter Gulde und seiner Tochter Anna, eilen herbei, doch die Leiche ist nicht mehr aufzufinden. Das Ermittlungsduo sorgt für jede Menge Situationskomik und hat die Lacher auf seiner Seite.

Überhaupt werden an diesem Abend die Lachmuskeln des Publikums arg strapaziert, was nicht zuletzt der überzeugenden Inszenierung zu verdanken ist. Innerhalb kürzester Zeit haben die Laienschauspieler das Stück einstudiert. Erst im Oktober wurde mit den Proben begonnen, Kulissen gemalt und die Aufführung vorbereitet. Und bei der Premiere klappte alles hervorragend. Greifenbrecht hatte viele Feinde. Ehefrau, Tochter, Buchhalter, Schwester und Kompagnon – alle wollten ihn unter die Erde bringen. Und als er endlich tot ist, haben sie alle großes Interesse daran, die Leiche verschwinden zu lassen. Sogar Flözlingens Ortsvorsteher Reiner Haas wird da kurzerhand zum Komplizen.

Aber schnell wird klar: die Leiche hat es im Däle nicht leicht. So wird sie in Kisten gesteckt, in den Teppich gewickelt oder im Aktenschrank versteckt. Der Buchhalter (Robert Treß), Schwester Felicitas von Greifenbrecht (Veronika Schreiner), Ehefrau Charlotte (Alice Etter) Tochter Dietlinde (Loreen Hornberger) und Kompagnon Rupert Graf von Schmierstein (Sener Gündüz) haben alle Hände voll zu tun, die Leiche zu verbergen. Und dabei muss sie so einiges über sich ergehen lassen. Man könnte mit Hubert Bross durchaus Mitleid haben, denn ohne blaue Flecken dürfte er wohl nicht davongekommen sein. Er meisterte alle Herausforderungen mit Bravour wie auch alle anderen Darsteller.

Wer nun aber Albrecht Greifenbrecht um die Ecke gebracht hat, sei hier nicht verraten, denn schließlich gibt es noch sieben weitere Aufführungen. Die nächste ist am 23. Dezember und beginnt um 19.30 Uhr in der SV-Halle.