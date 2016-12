Zimmern o. R. Busse im Eschachtal sind nicht überfüllt

Diesmal allerdings nahm Matthias Sigrist, Ratsmitglied und Ortsvorsteher von Horgen, die Stadtbus Rottweil GmbH aus der Schusslinie. Sein Fazit: In den Fahrzeugen sei es zwar eng, die zulässige Passagierzahl werde aber nicht überschritten.

Sigrist berichtete über sein Gespräch mit Stadtbus-Geschäftsführer Hans Keller. Demnach hätten die Busfahrer nach dem ersten Pressebericht über Klagen aus dem Eschachtal ihre Passagiere zunächst selbst gezählt, inzwischen wurden die Zahlen auch elektronisch erfasst. "Der Bus war zu keiner Zeit überfüllt", erklärte Matthias Sigrist. So seien einmal 88 Kinder an Bord gewesen, 92 seien aber erlaubt. In einem anderen Bus gar 101. Er beschrieb, dass das Unternehmen auf Zahlen angewiesen sei, um den Busverkehr zu planen. Allerdings melden demnach nicht alle Schulen die Menge der Kinder und Jugendlichen, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen, an die Stadtbus GmbH. Also zähle Keller die verkauften Monats- und Jahreskarten. Das seien 160 im Eschachtal, Dunningen und Lackendorf. Die Orte liegen auf der Linie 5009. Zwei Busse werden eingesetzt, macht 80 Mitfahrer pro Bus. Sigrist sprach folglich von einem "Überangebot an Platz". Das Gespräch mit dem Stadtbus-Chef bezeichnete er darüber hinaus als sehr konstruktiv.

Die zuletzt geäußerten Beschwerden aus dem Eschachtal über überfüllte Busse sind damit hinfällig.