Zimmern Nur noch vier Tage bis zum Duell

Am Freitag, 16. Juni, geht es für die 19 Musiker dann um 11 Uhr Richtung Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis zum Vorentscheid – in einem Bus, in dem die Stimmung wahrscheinlich bestens sein wird. So kommen 35 Partnerinnen aber auch Fans mit zum Auftritt.

Zunächst einmal eine Stunde Soundcheck

In Bad Mergentheim ist dann von 15.30 bis 16.30 Uhr Soundcheck, los geht das Duell allerdings erst um 20 Uhr. Die Stettener Musiker treten als zweite von fünf Gruppen um 20.32 auf. Zuerst wird der Pflichttitel "Montana-Marsch" gespielt, dann wird es eine Kurz-Interview mit dem Dirigenten geben, ehe es mit der Polka "Im schönen Eschachtal" weitergeht.

Nach 22 Uhr wird ein Schnelldurchlauf der fünf Pflichttitel der Gruppen gespielt. Danach kann zwölf Minuten per Telefon gevotet werden. Eine Jury mit vier Personen sowie die Anrufe entscheiden über die Platzierungen. Sie werden um 22.20 Uhr bekannt gegeben.

Die Veranstaltung wird im Radio live übertragen. Das Duell kann zudem im Internet per "Live-Stream" verfolgt werden.

Weitere Informationen: Videos von Auftritten stellt der Dirigent auf seinem Youtube-Kanal ein: www.youtube.de, Kanal von Michael Mager

Beim SWR 4-Blechduell messen sich 20 Kapellen im Wettstreit. Gesucht werden Brass-Bands, Ensembles und Kapellen, die ihr Publikum begeistern, überraschen und mitreißen. In der SWR-Sendung "Musik aus dem Land" werden die Musiker vorgestellt, genauso wie im Radio und online. Bei den Auftritten müssen Blasinstrumente dominieren, andere Instrumente dürfen begleitend eingesetzt werden. Der Sieger bekommt einen Auftritt beim Woodstock der Blasmusik am 1. Juli.