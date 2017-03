Zimmern Neue Gürtel dank guter Leistung

Zu Beginn der Prüfung zeigten alle Judokas ihre Falltechniken, gefolgt von den Wurftechniken. Aus der freien Bewegung heraus sollten die neu erlernten Würfe in sinnvollen Anwendungen demonstriert werden. Am Boden sollten Haltegriffe gegen einen in der Bauchlage verteidigenden Gegner demonstriert werden. Als Verteidigungshandlung war eine erfolgreiche Befreiung aus diesen Haltegriffen gefordert. Zum Abschluss der Prüfung mussten noch alle Kinder ohne Wettkampfteilnahme einen Übungskampf bestreiten. Dabei wurde überprüft, ob die Judoka ihre neu erlernten Techniken auch unter Wettkampfbedingungen anwenden können.

Prüferin Ellen Schneider bescheinigte allen Teilnehmern ein durchweg gutes Prüfungsniveau. Max Langer, Jacob Ratusny und Julian Schwegler hob sie besonders hervor, da sie den Prüfungsanforderungen in hohem Maße entsprachen.

Anna-Lena Bodmer, Max Langer (beide weiß-gelb), Tim Leichtle, Jakob Ratusny, Julian Schwegler, Lewin Thieslauk, Samuel Thieslauk, Christian Felske und Jorin Kopf (alle gelb) haben somit die Prüfung bestanden.