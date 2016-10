Zimmern Netzwerker

Die Fachdienste Netzwerker bieten in der Region Betreute Wohnformen in Gastfamilien an und suchen auf Grund der hohen Nachfrage ständig neue Gastfamilien, die bereit sind Personen mit Hilfebedarf auf Grund unterschiedlicher Behinderungen oder auf Grund des Alters, in ihr Haus aufzunehmen und mitzuversorgen. Die Gastfamilien erhalten für ihre Aufgabe die Begleitung des Fachdienstes Netzwerker und eine attraktive steuerfreie Zuwendung durch den zuständigen Kostenträger. Infos unter Telefon 07403/9 20 07 10