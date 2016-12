Kreis Rottweil Naturschützer werden einbezogen

Der Auslöser der Gespräche dagegen war – zumindest aus Sicht der Naturfreunde – wenig erfreulich gewesen: Bei der Gehölzpflegeaktion zwischen Horgen und Flözlingen mussten zahlreiche Bäume weichen. Die Rede war von bis zu 32 Linden, Eschen, Ahorn- und Obstbäumen. Für Helmut Hetzel war dies ein "Kahlschlag" (wir berichteten). Hetzel, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Rottweil, Christine Muscheler-Frohne und Siegfried Harr vereinbarten deshalb einen Ortstermin in Horgen unter anderem mit Martin Osieja, dem Leiter des Straßenbauamts im Landkreis. Dieser und die Naturschützer stehen seither in Kontakt.

Das brachte Hetzel und Josef Burry von der Umweltschutzgruppe Villingendorf gestern einen weiteren Ortstermin ein. Denn am Mittwoch fand in Zimmern die nächste Gehölzpflegeaktion statt – auf der Kreisstraße 5540, zwischen dem Ortsausgang Zimmern und dem Kreisverkehr Richtung "Steinhäuslebühl". Dort traf sich das Duo mit Ewald Ulmschneider, dem Leiter der Straßenmeisterei. Dieses Mal ist Helmut Hetzel sehr zufrieden: "Es ist ganz prima", erzählt er. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei würden die Hecken abschnittsweise schneiden – ganz im Sinne der Naturschützer. Und Ulmschneider sei mit ihnen auf der B 27 Richtung Neukirch gefahren, einer potenziellen Problemstelle, weil Bäume recht nahe an der Straße stehen.

Denn eines ist für das Straßenbauamt klar: Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet werden. Steht es in Zweifel, dass ein Baum standsicher ist, so muss er gefällt werden. Die Regeln sind eindeutig, Raum für Willkür gebe es nicht, das hat Martin Osieja schon mehrfach betont. Angewandt werden muss die Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme.