Zimmern Narren sind die ersten Gäste

Zimmern-Stetten. Die letzte Wirtschaft in Stetten hatte im Jahr 2003 die Pforten geschlossen. Einen Treffpunkt für Jung und Alt im Dorf fehlte seither, erzählt Vorstandsmitglied Matthias Jauch. Claudius und Andreas Jauch hatten im Jahr 2015 die zündende Idee: Eine Dorfwirtschaft muss her. Sie fanden viele Unterstützer und die Idee nahm Gestalt an. Vergangenes Jahr gründeten sie eine Genossenschaft, die mittlerweile 87 Mitglieder zählt. 100 000 Euro an Kapital kamen so zusammen und die Umbauarbeiten in dem bis dahin im Dornröschenschlaf schlummernden "Milchhäusle" konnten beginnen.

Besichtigung der Baustelle

Jeden Samstag wird dort gewerkelt und mittlerweile kann man schon erahnen, dass das Haus an der Eschach ein richtiges Schmuckstück werden wird. Erst kürzlich gab es für die Bürger die Möglichkeit sich ein Bild von der Baustelle zu verschaffen und sich über den Baufortschritt zu informieren. Derzeit werden Platten verlegt, aber auch Elektroarbeiten und andere Gewerke sind noch zu erledigen.