Zimmern Namenspatron ein Vorbild für den Geist des Hauses

Im Anschluss an den Gottesdienst erinnerte der Leiter der Region Rottweil, Dietmar Zisterer, in seinem Grußwort daran, dass die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnte. Er betonte, dass im Altenzentrum diesmal zum zehnten Mal die Feier der Tag des Namenspatrons erfolge, und dass die Feier jedem Bewohner, die im Mittelpunkt aller Bemühungen stünden, in der Gemeinschaft Kraft für die Zukunft geben möge. Das Altenzentrum stehe in besonderer Weise für zwischenmenschliche Beziehungen, die das Leben auch im hohen Alter noch lebenswert machten.

Pflegedienstleiter Patric Kreszan dankte allen Beteiligten für die Gestaltung und Teilnahme an der Feier und lud die Besucher noch zum anschließenden Beisammensein mit Abendessen in den Saal des Betreuten Wohnens ein.

Dort sorgten fleißige Helferinnen mit einem schmackhaften Essen aus dem Pflegheim St. Elisabeth Rottweil für das leibliche Wohl. Für einige Zeit saß man dann noch bei Gesprächen gemütlich beisammen.