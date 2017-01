Am Samstag gingen die Mitglieder des Musikvereins Stetten auf Wanderschaft. Von Stetten führte der Weg am Windrad vorbei nach Zimmern – mit einer kleinen Stärkung unterwegs. In Zimmern angekommen, ermittelte der Verein seine Kegelkönige. Die besten Kegler waren Lara Höchster bei den Kindern und Jugendlichen, die Vorsitzende Sarah Schaumann sowie Michael Buck. Im Anschluss ging es weiter nach Horgen in die Linde-Post, wo es neben der wohlverdienten Stärkung auch wieder die traditionelle Verlosung gab, bei der man allerhand mehr oder weniger Nützliches gewinnen konnte. Foto: Musikverein