Zimmern Mit Spatenstich beginnt der Hermle-Neubau

Als Vertreter der Stadt Rottweil nahm Oberbürgermeister Ralf Broß am Spatenstich teil, dazu kam der Zimmerner Bürgermeister Emil Maser. Das Inkom Südwest ist ein gemeinsames Gewerbegebiet der zwei Kommunen. Maser, zugleich Vorsitzender des Zweckverbands Inkom, betonte die Bedeutung der Hermle AG. Das Unternehmen habe weltweit einen Namen, sei innovativ und vielseitig.

Das Inkom punktet derweil mit der Verkehrsanbindung, schließlich befindet sich die Autobahn in Sichtweite. Die ersten Firmen haben sich dort im Jahr 2004 niedergelassen. Inzwischen sei es rund 70 Hektar groß, informierte Emil Maser. Eine Erweiterung entlang der A 81 um bis zu 30 Hektar ist möglich.

Jetzt allerdings baut erst einmal Hermle, was auch den Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel freut. "Wir sind für sie jetzt nicht mehr fremd", sagte er zu Franz-Xaver Bernhard und dessen Vorstandskollegen Alfons Betting. Zumal die Hermle AG im Kreis Rottweil kein Fremder sei. Das Unternehmen stehe für den wirtschaftlichen Erfolg der Region und sei weit darüber hinaus bekannt. Der Landkreis Rottweil habe nach Tuttlingen den höchsten Anteil an verarbeitendem Gewerbe "weit und breit", erklärte Michel. Dafür sei er dankbar. Zudem seien Unternehmen wie Hermle, in denen die Unternehmerfamilie noch mitarbeite (dazu passt, dass Benedikt Hermle, Sohn des Aufsichtratsvorsitzenden Dietmar Hermle, vor Ort war), nicht bloß ein Arbeitgeber. Sie fühlten sich auch für "die soziale Temperatur in unserer Raumschaft verantwortlich". Zum Spatenstich hatte er übrigens ein besonderes Präsent mitgebracht: den Teilbaufreigabeschein, also den sogenannten roten Punkt. Das freute Bernhard: "Vielen Dank, dass wir mit diesem Moment aus der Illegalität raus sind", sagte er scherzend, bevor die Herren zu den Spaten griffen.