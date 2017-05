Zimmern Mit Geduld, Zeit und Kraft zum neuen Spielfeld

200 000 Euro wurden für das Projekt berechnet, Sportverein, Gemeinde Zimmern und Württembergischer Landessportbund (WLSB) sollten je ein Drittel der Kosten stemmen. "Der Verein musste natürlich in Vorleistung gehen", berichtet Moosmann. Es wurde ein Kredit in Höhe von 75 000 Euro aufgenommen, die Gemeinde übernahm die Bürgschaft. Mit Geld vom WLSB rechne der Verein erst in 2018, 2019 oder, wenn es schlecht laufe, auch erst 2020.

Neben dem Darlehen hat der SVH außerdem seit 2015 fleißig Spenden gesammelt, inzwischen seien es 43 000 Euro, so Moosmann. "Da muss man halt den Bittsteller geben", meint er pragmatisch.

Aber auch auf dem Feld haben die Vereinsmitglieder angepackt: Hügel wurden für das neue Feld abgetragen, beim Bau der Drainage geholfen. 2500 Stunden hätten die Mitglieder geleistet, erzählt der Vorsitzende. Und darunter seien sogar sechs, sieben Helfer gewesen, auf die allein jeweils 100 Stunden entfallen würden. "Wir sind absolut stolz", sagt Moosmann.

Der neue Platz schließt direkt an den alten an, damit eine Fläche am Stück gemäht und gepflegt werden kann. Das ältere Feld wird weiter zum Trainieren genutzt.

Der Bau seit 2015 lief recht harmonisch, zur Zeit werden noch Zaun und Flutlicht gemacht. Es gab aber auch mal zähe Zeiten, schildert Moosmann. Etwa als eine Auflage vom Landratsamt kam, eine Ausgleichsfläche für Vögel zu schaffen. Und dennoch: "Uns war von Anfang an klar, das braucht Geduld, Zeit und Kraft." Alle im Verein hätten an einem Strang gezogen, betont der Vorsitzende. Wenn das Feld nun fertig sei, wollen die Vorsitzenden erst mal "durschnaufen".

Indes setzt Moosmann einige Hoffnungen in das neue Spielfeld. Gerade die Größe – fast am Originalmaß dran – "hat nicht jeder Verein, der auf unserem Niveau Fußball spielt". Deshalb ist der Vorsitzende zuversichtlich, dass auch der ein oder andere neue ­Spieler angelockt werden kann. Gerade weil der Verein kein Fahrtgeld zahle, müsse mit anderen Mitteln gepunktet werden. Neben neuen Spielern hoffe Moosmann außerdem, dass ein paar höherklassige Jugendspiele auf dem neuen Feld stattfinden werden.

Bedenken wegen der Verschuldung hat der Vorsitzende keine. Der SVH würde das Darlehen einfach über die Jahre abstottern – das sei wie beim Hausbau.

Das neue Feld soll am Wochenende, 7. bis 9. Juli, eingeweiht werden. An den drei Tagen sind ein Elfmeterturnier, eine Party mit DJ, ein öffentlicher Festakt, ein Feldgottesdienst, Frühschoppen und mehr geplant.