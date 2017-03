Zimmern Mit dem Chorgesang untrennbar verbunden

Bei der Trauerfeier in der St. Konradkirche betonte Pfarrer Josef Kreidler, dass der Verstorbene mit mehreren Geschwistern aufgewachsen sei und von Kindheit den tiefen Wert der Zusammengehörigkeit erfahren habe. Er wurde als Soldat mit 18 Jahren nach Frankreich eingezogen und geriet auch in Gefangenschaft. Seinen Beruf im Gipserhandwerk habe er stets mit großer Schaffenskraft ausgeübt. Im Mai 1955 habe er Elfriede Haas geheiratet, die ihm drei Kinder schenkte. Fünf Enkel und ein Urenkel würden heute auch um ihren Opa trauern. Drei Enkel erinnerten bei der Trauerfeier mit bewegten Worten in Dankbarkeit an ihren Opa, der immer für sie da gewesen sei.

In der Familie aber auch in den Vereinen habe Eberhard Mager den Wert der Solidarität erfahren und gelebt, so Pfarrer Kreidler. Am Ende der Trauerfeier, die vom gemischten Chor des Gesangvereins Liederkranz mitgestaltet wurde, betonte dessen Vorsitzende Ursula Berner in einem eindrucksvollen Nachruf der Vereine, dass der Verstorbene dem Sport- und Musikverein sowie dem Obst- und Gartenbauverein, deren Ehrenmitglied er war, dem Boule-Club und dem Gesangverein Liederkranz Jahrzehnte lang treu verbunden gewesen sei. Dass seine Liebe besonders dem Gesang galt, habe er mit 60 Jahren aktivem Singen im Tenor bewiesen, wofür er im Jahr 2008 die goldene Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands erhalten habe. Im Jahr 1973 wurde er zum Ehrensänger ernannt und von 1963 bis 1987 war er im Ausschuss tätig. Beim SVZ habe er einst aktiv Fußball gespielt und später bis ins hohe Alter die Heimspiele besucht. Beim Boule-Club half er trotz seines Alters beim Bau des Boule- Heims und bei der Anlage der Boule-Spielplätze maßgeblich mit. Auch spielte er bei einigen Turnieren noch aktiv mit. Eberhard Mager wird lange in Erinnerung bleiben. Möge er nun in Gottes ewigem Frieden ruhen, hieß es, getreu dem Bardenchor, den er immer bei besonderen Anlässen gerne mitgesungen hat: "Stumm schläft der Sänger, dessen Ohr gelauschet hat an anderer Welten Tor." Die Beisetzung fand im Familienkreis statt.