Zimmern o.R./VS-Villingen. Am Sonntag, 18. September, ab 19 Uhr wird die in Zimmern aufgewachsene Cellistin Nina Cromm im Saal des Gasthauses Tannenhöhe (Obere Waldstraße 59) in Villingen mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Meisterwerken von unter anderem von Schumann, Dvorák und Beethoven zu hören sein. 2014 absolvierte die junge Künstlerin ihr Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil. Zurzeit ist sie Studentin an der Hochschule für Musik in Karlsruhe in der Klasse von László Fenyö. Begleitet wird sie von dem Züricher Pianisten Abram Cortinas, der ehemals an der Musikhochschule Trossingen studierte. Der Eintritt ist frei.